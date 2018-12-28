Депутат предлагает направлять к психиатрам пациентов пластических хирургов

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров убежден, что женщины, переделывающие свою внешность посредством пластических операций, нуждаются, прежде всего, в помощи психолога или психотерапевта, сообщает сайт pora.ru.
Народный избранник направил обращение в Минздрав России с просьбой рассмотреть его предложение об обязательном психиатрическом освидетельствовании пациентов пластических хирургов. Владимир Петров обеспокоен доступностью пластической хирургии в России, что может угрожать здоровью населения.
Петров убежден в необходимости усложнения процедуры серьезных операций, связанных с косметическими изменениями внешности. Депутат отмечает заинтересованность клиник красоты в прибыли, это перекрывает острую необходимость направить пациентку вместо пластического хирурга к психиатру. Законодатель просит Минздрав ужесточить требования для сбора пакета медицинских документов перед операцией и дополнить перечень государственной справкой от врача-психиатра, подтверждающей отсутствие психологических и психических проблем. Петров ссылается на опыт времен Советского Союза. Тогда требовался заверенный врачом-психиатром документ об отсутствии дисморфофобии (неприятия собственного тела).
Особенно вредят своему здоровью, считает Петров, "многоразовые" пациенты пластических хирургов. Они постоянно стремятся что-то "подправить" в своем облике.
СМИ, в свою очередь, регулярно освещают темы, когда пациентки пластических хирургов впадали в кому или получали увечья, осложнения и прочие неприятности, связанные с хирургическими вмешательствами. Но, видимо, для некоторых людей положительные моменты и успешно проведенные операции затмевают случаи неудачной коррекции внешности.
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