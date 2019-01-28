Популярные обезболивающие повышают шансы онкобольных

Как оказалось, обезболивающие препараты — ибупрофен и аспирин — играют большую роль в снижении смертности у пациентов, имеющих злокачественные опухоли, сообщает Pora.ru.

Исследователи из Университета Калифорнии изучили свойства обезболивающих веществ и их связь с развитием и блокировкой злокачественных опухолей, часто приводящих к летальному исходу. А затем на практике доказали, что прием ибупрофена и аспирина резко увеличивает шансы на выживаемость больных раком.

Эффективность лечения, отметили специалисты, повысилась сразу с 25 до 78 процентов, особенно у тех пациентов, у кого раковые новообразования локализовались в мозге и шее.

Измененный ген PIK3CA, по мнению авторов эксперимента, — главный провокатор возникновения онкопатологий. На него и оказывали влияние ибупрофен и аспирин. Молекулы простагландина Э2, которые содержатся в этих препаратах, прекращали рост опухолей и уменьшали воспаление.

Как установили ученые, обезболивающие способны значительно снизить процент смертельных случаев у людей с мутациями PIK3CA.

В ближайшее время начнется разработка и клинические испытания новой методики.

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