Роспотребнадзор: в Россию завозят много заразных заболеваний

Как сообщает pora.ru, Роспотребнадзор высказывает тревогу по поводу высокого уровня завоза в Россию малярии, лихорадки Денге и других заразных заболеваний. По мнению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, активный "ввоз" экзотических болезней стал возможным благодаря растущим миграционным потокам, россияне все чаще и больше выезжают за пределы страны.

Российские туристы облюбовали азиатские страны, например, Таиланд, где широко распространены разновидности тропических лихорадок, и соотечественники часто возвращаются домой с "подарками".

Руководитель Роспотребнадзора рассказала, что в России зарегистрированы случаи завоза лихорадки Цуцугамуши — экзотической клещевой болезни. При этой инфекции поражаются нервная и сердечно-сосудистая системы. Помимо этого, экспертами зафиксированы более двух десятков случаев завоза инфекционного заболевания — вируса Зика, переносимого членистоногими насекомыми, а также кори, коклюша, острых кишечных инфекций. Эти болезни регистрируются практически во всех странах мира, причем нередко возникают многотысячные вспышки.

Вирусная патология, переносимая комарами, носит название лихорадки Денге. География распространения инфекции значительно расширилась. Если до 1970 года болезнь регистрировалась в девяти странах мира, то в настоящее время — в ста государствах.

Опасность малярии заключается в том, что россияне путают ее симптомы с признаками гриппа или ОРВИ и часто просто не обращаются к врачу.

Перед поездкой в экзотические страны, подчеркнула Попова, необходимо сделать прививки и тщательно подготовиться, взяв с собой спреи и мази, отпугивающие насекомых.

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