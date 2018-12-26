Специальное устройство убережет эпилептиков от смерти

Nightwatch — высокотехнологичная разработка в виде браслета — способна распознать 85 процентов всех приступов эпилепсии и 96 процентов тяжелых случаев, происходящих в ночное время. Это самый высокий показатель определения припадков среди всех имеющихся на рынке устройств подобного типа, сообщает pora.ru.

Работа "Ночного наблюдения" основывается на использовании датчика, реагирующего на ритмичные движения и учащенное сердцебиение. Устройство призвано предотвратить смертельные случаи, связанные с приступами эпилепсии. "Дежурный" способен предупредить тех, кто ухаживает за больным человеком, отправляя им соответствующее оповещение.

Популярность Nightwatch стремительно растет, так как девайс становится инструментом, жизненно необходимым для людей, страдающим эпилепсией. "Умный дежурный" также контролирует общее состояние организма, фиксируя привычки сна и частоту сердечных сокращений. Устройство отличается не только высокой точностью измерений, но и удобством использования.

Эпилептические приступы в ночное время — самые опасные, на сегодня нет точных и удобных методов их мониторинга кроме "Ночного наблюдения".

Разработчики Nightwatch в последние годы дорабатывали свой алгоритм, а сегодня устройство готово к продвижению не только на европейские рынки, но и на мировые.

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