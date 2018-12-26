Минздрав: готовится новый приказ о ежегодной диспансеризации

Минздрав России готовит проект приказа о ежегодной диспансеризации и порядке ее прохождения, сообщает pora.ru. Ожидается, что к 2024 году 102 миллиона человек пройдут профилактический осмотр.
Старшая возрастная группа должна будет получить особое внимание со стороны врачей. Вообще, профилактическая медицина включает диспансеризацию определенной категории лиц из числа взрослого населения, осмотр специалистами и диспансерное наблюдение.
К 2024 году, как планирует министерство здравоохранения, уже 70 процентов человек с впервые выявленными заболеваниями в ходе проведенных профосмотров будет охвачено диспансерным наблюдением.
Трудовой кодекс претерпит изменения, так как будут приняты поправки, в соответствии с которыми работодатель должен предоставить сотрудникам дополнительный свободный день раз в три года с сохранением среднего заработка. Трудящимся предпенсионного и пенсионного возрастов отводятся два дня на проведение ежегодного профосмотра.
При выявлении необходимости врачебного наблюдения по профилю заболевания пациенту дадут направления и рекомендации, обеспечив консультацию с узким специалистом даже в другом лечебном учреждении вплоть до обеспечения сеансов телеконсультаций с докторами из других городов. Больного поставят на диспансерный учет, назначат адекватное лечение и определят под наблюдение врача-специалиста.
В ведомстве также подчеркнули, что в обязанности страховых компаний входит напоминание о сроках проведения диспансеризации и о необходимости прохождения профосмотров. Для этого компании часто пользуют СМС-рассылки и приглашают посетить поликлиники по телефону.
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