Диабет провоцирует импотенцию, но этого можно избежать

После проведения полномасштабного исследования исследователи из университета Оксфорда совместно с коллегами из Экзетера установили значительное влияние сахарного диабета второго типа на эректильную дисфункцию, сообщает pora.ru.
Но ученые вместе с тем отметили, что эффективные профилактические средства от диабета способны предупредить появление импотенции.
Эксперты собрали информацию и выяснили, что более 220 тысяч мужчин, имеющих неблагоприятную наследственность и склонных к диабету второго типа, страдают импотенцией. Но это не приговор. Мужчинам надо лишь изменить свой образ жизни, говорят ученые, заниматься физическими нагрузками и правильно питаться. Тогда риск диабета снизится, а функциональность сексуальной жизни повысится.
Исследователи предполагают, что со временем препараты противодиабетического действия будут использоваться для профилактики импотенции. Согласно статистике, у 20 процентов 60-летних и старше мужчин регистрируются эректильные дисфункции. Наследственность тут сыграла, конечно, не последнюю роль.
Мужчинам необходимо понять, что здоровый образ жизни помогает не только уменьшить вероятность возникновения диабета, но и вероятность возникновения за этим импотенцией. Проблема часто встречается среди мужчин старше 40 лет, но известно, что от импотенции страдают представители всех возрастов.
Переутомление, стресс, тревожное состояние, употребление спиртных напитков — все это провокаторы импотенции, а также высокое артериальное давление и холестерин, побочные эффекты каких-либо принимаемых препаратов. Распространенные факторы, влияющие на эректильную дисфункцию, выступают ожирение, курение и даже чрезмерное увлечение катанием на велосипеде.
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