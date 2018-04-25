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Источник Правда.Ру

Никакого Гиппократа: врачам грозит срок за помощь умирающему

Общество » Семья » Здравоохранение

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Врачей могут посадить в тюрьму за помощь умирающим на улице.

Никакого Гиппократа: врачам грозит срок за помощь умирающему. 386382.jpeg

Об этом говорится в статье факультета медицинского права, которая так и называется "Правовые проблемы оказания медицинской помощи вне медицинской организации".

Отмечается, что любой медик, который оказался вне места своей службы с заболевшим человеком, рискует быть привлеченным к юридической ответственности. Причем в обоих случаях: и если он окажет помощь, и если не окажет.

О тонкостях статьи "Правде.Ру" рассказал член комитета Совета Федерации по социальной политике заслуженный врач России Владимир Круглый.

— Я читал этот материал, правда не очень подробно. Там, действительно, существуют некие нюансы. К примеру, в законе не говорится о помощи, которую медик оказывает вне своих служебных непосредственных обязанностей.

На этом и акцентируют внимание. Я думаю, что для парламентариев это повод для того, чтобы ситуацию изменить, внести поправки и легализовать подобную помощь.

Ну а если из жизни, то я сам много раз летал в самолетах, ездил в поездах, где никаких реальных препятствий и угрозы для тех врачей, которые оказывают помощь, не существует.

Это долг каждого медика — откликнуться на призыв и сделать все возможное для спасения жизни человека.

В статью о действиях медиков нужно внести буквально одну поправку. Все тут же встанет на свое место. Проблема в другом. У нас в стране нет системы обучения врачей оказывать первую помощь при травмах или сосудистых заболеваниях.

Спросите любого доктора, который не связан непосредственно с этим, окулиста или любой другой специальности. Когда объявляют: "Если среди вас врач?" — не уточняется, какой он именно специализации. Между тем, не только врачи должны владеть основами оказания первой помощи, но и все россияне. Именно этот вопрос, мне кажется, более острый и насущный, чем вот эти законодательные нюансы.

Данная тема обсуждается в медсообществе, но пока каких-то решений нет. В конце 70-х годов была принята такая стратегия. Многие страны ее придерживаются. Однако Россия, к сожалению, в перечень этих государств не входит. Это пробел, и его надо восполнять.

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Российские врачи: между молотом и пациентом
Темы врачи здоровье медицина первая помощь Владимир Круглый
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