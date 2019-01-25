Редкий вид аллергии на холод приводит к смерти

Как сообщает сайт medpulse.ru, в Великобритании у 23-летней девушки тяжелая форма аллергической реакции на низкие температуры. Болезнь начала проявляться с 14 лет. Тогда девушка посидела на холодной, влажной траве, после чего на коже выступили красные, зудящие высыпание. Кроме того, начала появляться затрудненность дыхания.
Сначала врачи выявили аллергию на пыльцу, а потом обнаружили у девушки холодную крапивницу — очень редкий вид аллергии, при котором контакт с холодным воздухом или с холодным предметом в организме развивается аллергическая реакция. Она сопровождается появлением красных, зудящих высыпаний, возникают жжение и отек.
В редких случаях соприкосновение с низкими температурами может вызвать анафилактический шок, который может привести к летальному исходу. Однако, аллергия начинается проявляться и при высоких температурах. Холодные напитки, ветер, кондиционер - все это представляет опасность для здоровья девушки. Ее организм нуждается в поддержании средней температуры окружающей среды, без каких-либо колебаний. Поэтому зимой и осенью девушка появляется на улице в маске и теплой одежде, чтобы исключить контакт с воздухом.
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