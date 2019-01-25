В Манчестере живет мальчик с почкой в бедре

У 10-летнего мальчика из Манчестера почка находится в бедре по причине уникального генетического расстройства. Эта патология названа врачами по имени ребенка "Синдромом Хэмиша", так как науке другие аналоги пока неизвестны, сообщает Pora.ru.

Хэмиш Робинсон — единственный житель планеты, у которого из-за генетического недуга почка сформировалась в ноге, а не где ей положено — в брюшной полости. Это явление так называемой эктопической почки, когда орган находится не в том месте, где предусмотрено природой, встречается с частотой одного случая на 900 человек. У Хэмиша нет в организме хромосомы 7p22.1, поэтому почка и опустилась в бедро. А мальчик стал единственным человеком в мире с подобной патологией.

Почка, расположенная в верхней части правого бедра, функционирует. Однако это обернулось для Хэмиша и его здоровья большими проблемами: потерей слуха в одном ухе, тяжелыми приступами астмы, болями в позвоночнике, трудностями с обучением и развитием речевого аппарата. Для разговора мальчик использует особый компьютерный синтезатор.

Мама Хэмиша узнала о наличии уникального хромосомного дефекта и эктопической почки у сына в 18 месяцев, когда привела его к врачам с жалобами на отсутствие у мальчика признаков речи. А также мама была обеспокоена трудностями с обучением ключевым навыкам и проблемами с кормлением ребенка.

Медики не знают и даже не предполагают, что произойдет с уникальным мальчиком в будущем, так как никто больше в мире не страдает подобной патологией. Им остается только наблюдать за необычным пациентом.

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