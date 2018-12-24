Цельные злаки способствуют долгожительству

Шансы прожить дольше имеются у тех людей, кто употребляют цельные злаки в пищу, например, это хлеб из цельнозерновой муки, каши из разных круп, сообщает pora.ru.

Специалисты Гарвардского университета выяснили эту закономерность, проведя 14 специальных исследований. Ученые рассматривали взаимосвязь питания и риска наступления ранней смерти. Оказалось, что каждая новая порция цельных злаков отодвигала вероятность преждевременной смерти, снизив ее на семь процентов.

Если человек будет регулярно употреблять злаки, риск смерти от сердечных патологий у него уменьшится на девять процентов, а от онкологии — на пять процентов.

Исследователи отмечают, что ежедневный прием трех-четырех 16-граммовых порций цельных злаков снизит риск смерти от заболеваний сердца и сосудов сразу на 25 процентов, а вероятность летального исхода от рака — на 14 процентов.

Следует помнить, что, например, детям хлеб из цельнозерновой муки противопоказан, так как их желудочно-кишечный тракт недостаточно развит для переваривания подобных продуктов. Расстройства пищеварения после употребления такого хлеба также ощутят пожилые люди.

Перед употреблением и включением цельнозернового хлеба в ежедневный рацион людям с различными заболеваниями, особенно проблемами пищеварительного тракта, стоит проконсультироваться с врачом.

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