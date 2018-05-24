Какие у нас шансы умереть после пластики?

Смерть от инфекции трех пациенток в клинике пластической хирургии"Медланж", скорее всего, трагичное стечение обстоятельств, считает пластический хирург Олег Баниж, побеседовавший с корреспондентом "Правды.Ру". "До 35 лет вы имеете хорошее или плохое лицо, как накраситесь, а после 35 независимо от пластики — то, которое вы заслуживаете", — процитировал эксперт "Правды.Ру" Коко Шанель.

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил РИА "Новости", что причиной смерти двух женщин в апреле в частной московской клинике "Медланж" была инфекция. Детали еще предстоит выяснить, сказал Мурашко. Сейчас Росздравнадзор проверяет медикаменты, которые использовались в клинике при операциях.

Ситуацию прокомментировал "Правде.Ру" пластический хирург Олег Баниж.

— Как обезопасить себя от подобных вещей? Сертификаты смотреть? Лицензии?

— Я не могу сказать, почему это произошло, нужно ждать результатов экспертизы. Клинику по пластической хирургии очень трудно сертифицировать, хоть однодневку, хоть многодневку. Скорее всего, это несчастный, трагический случай, который является исключением из правил, потому что обычно всегда все в порядке. Если есть сертификат, если есть лицензия, то это все должно висеть на входе в клинику, читайте. Мы же идем на имя хирурга, на имя клиники. У каждой клиники, каждого хирурга есть история в интернете. Конечно, сейчас что-то открывается, но в основном все клиники с 20-, 15-, десятилетней хотя бы историей.

— Инфекция была занесена в клинике?

— Клиника, где скончались эти пациентки, в принципе, хорошая. А если пациент поступил уже инфицированный и во время операции началось развитие инфекции? Такое же тоже может быть, это и называется "стечение обстоятельств". В ближайшем послеоперационном периоде организм ослаблен. Фактически, может быть, пациент поступил здоровый, но до этого он ехал в метро, на него чихнули, он госпитализировался, а на следующий день к вечеру у него уже начинается заболевание. Инфекции нужен инкубационный период. По Москве ходил очень тяжелый грипп — вы себя так чувствуете, что встать невозможно с кровати.

— Какие операции нельзя сегодня заменить нехирургическими методами, например, уколами, а какие все же можно, ведь косметология не стоит на месте?

— Колоть можно, но до определенного времени. Потом инъекции уже не работают. Потом начинаются малые инвазивные методики в сочетании с аппаратной косметологией и с инъекциями. А потом они уже перестают работать, и наступает время хирургической операции.

— То есть если человек хочет продолжать совершенствовать свою внешность, то в какой-то период он уже без операции не может обойтись?

— Это пока, это сегодня, а что будет через год, мы не знаем. Вдруг выйдет какой-то аксессуар, который поможет еще продлить эти сочетающиеся методики. На сегодняшний день можно отодвинуть время, когда надо прибегать к операции, на 10-15 лет, а завтра — это уже 20-25…

— Актриса Ирина Печерникова сказала на одном из ток-шоу, что прежде, чем делать пластику, надо привести душу в порядок. Так ли это?

— Душу всегда хорошо в порядок приводить, независимо от пластики, а вот Коко Шанель сказала, что до 35 лет вы имеете хорошее или плохое лицо, как накраситесь, а после 35 независимо от пластики — то, которое вы заслуживаете. В этом тоже что-то есть.

Читайте по теме:

На какие пластические операции идут мужчины

Смертельный пилинг: москвичка умерла после косметической процедуры

Ученые: соцсети вынуждают молодежь ложиться под нож хирурга

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook