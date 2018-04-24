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Источник Правда.Ру

Белгородок обязали получать разрешение на аборт в церкви

Общество » Семья » Здравоохранение

В Белгороде и Старом Осколе женщин, задумавших сделать аборт, посылают на беседу со священников. При этом властям, похоже, абсолютно плевать на вопросы о вере и исповедании.

Белгородок обязали получать разрешение на аборт в церкви. Белгородок обязали получать разрешение на аборт в церкви

Отметка о беседе с представителем епархии обязательно должна стоять в обходном листе. Его фото публикует телеграм-канал Mash. За каждой больницей закреплен свой батюшка, сообщает Mash.

Беседа длится несколько минут, все это время женщине внушают, что аборт является страшным грехом. Заинтересовалась ли нарушением свободы вероисповедания прокуратура, пока неизвестно.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Ивановской области в Заволжске глава администрации Алексей Предтеченский оригинально побеседовал с многодетной матерью, просившей помощи. Женщина как сирота получила квартиру, но без сантехники и без ремонта.

О ремонте многодетная мать с грудным ребенком и просила чиновника, но тот заявил, что она вообще должна радоваться, что ей государство предоставило жилье. Сам он, видите ли, 25 лет проработал в правоохранительных органах и сам заработал свою квартиру.

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Темы аборты священники Белгородская область
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