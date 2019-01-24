"Западная диета" способствует развитию пищевой инфекции

Как сообщает сайт medpulse.ru, продукты, которые содержат много жиров и мало клетчатки (это обработанная пища, жареная, сладкая пища) вызывает листериоз — одно из тяжелых заболеваний, вызванного питанием.

Опыты, которые ученые проводили на грызунах, показали, что если питаться западными продуктами, меняется состав микрофлоры, это и вызывает листериоз (его вызывает бактерия Listeria monocytogenes). Это заболевание может закончиться летальным исходом и очень опасно для людей со слабым иммунитетом.

Ученые из Университета в Корке изучили влияние пищи на развитие и протекание инфекций. Грызуны питались продуктами с низким содержанием жира, потом жирной пищей, а потом обычным кормом. Затем мышей заразили, а через трое суток их усыпили. Ученые изучили печень, тонкий кишечник животных с целью выяснить, как организм реагирует на диету и инфекцию.

Также специалисты изучали фекалии до и после проведения опыта (это показывало состав микрофлоры). В результате удалось установить, что употребление в пищу блюд из "западной диеты" даже короткое время влияет на иммунитет и на микрофлору. В итоге число бокаловидных клеток в кишечнике, которые являются мишенью для заражения бактериями Listeria, увеличилось.

Также повысилась экспрессия особых генов (что вело к повышению риска ожирения), снизился иммунитет. Изменения в работе ЖКТ и в составе микрофлоры приводили к прогрессированию инфекции.

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