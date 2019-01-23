Высокие и стройные женщины живут дольше, чем невысокие и полные

Как сообщает Pora.ru, голландские ученые установили любопытный факт связи параметров роста и веса женщин с продолжительностью их жизни. Причем эти параметры для представительниц прекрасного пола имеют гораздо большее значение, чем для мужчин.

В исследовании приняли участие более семи тысяч добровольцев в возрасте 68-70 лет. Как выяснилось, у высоких и стройных женщин шансы дожить до 90 лет выше, чем у невысоких и полных.

К завершению многолетнего эксперимента почти 17 процентов мужчин (433 человека) и почти 35 процентов женщин (944) дожили до 90 лет. Ученые проанализировали показатели роста и веса долгожителей, а также данные в тот момент, когда им было по 20 лет. В совокупности бралась во внимание информация об уровне образования, наличии вредных привычек, количестве ежедневно потребляемых калорий и физической активности. После тщательного изучения сведений эксперты сделали вывод: параметры веса и роста у женщин, а также здоровый образ жизни влияют на возможность дожить до почтенных лет. Женщины с ростом 175 см и выше имели шанс на 31 процент чаще стать долгожительницами по сравнению с теми, кто имел рост ниже 160 см.

Интересно, что продолжительность жизни мужчин никак не зависит от параметров веса и роста, но зато количество прожитых лет у сильной половины человечества связано с отсутствием вредных привычек и физической активностью.

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