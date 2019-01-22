Краснодарцу восстановили язык, используя кожу предплечья

Уникальная операция по восстановлению языка мужчине проведена в Краснодаре, сообщает Pora.ru.

Большую часть органа хирурги удалили по причине поражения его раковой опухолью. Перед онкологами стояла задача тут же восстановить целостность языка. Для этой цели врачи использовали ткань предплечья пациента.

Вся история началась с того, что 54-летний житель города Приморско-Ахтарска пришел на прием к стоматологу с жалобами на болевые ощущения в нижнем небе и языке. Из-за боли мужчина с трудом принимал пищу и плохо разговаривал. Врач после осмотра полости рта заподозрил у пациента рак и направил его в Краснодарский краевой онкодиспансер. После проведенных там обследований в медкарте мужчины появилась запись: "рак языка 3-й стадии".

Подобная объемная операция проводилась в онкодиспасере впервые: рак поразил большую часть языка. Осложняющим фактором лечения выступило еще и аортокоронарное шунтирование, сделанное пациенту за три года до обнаружения опухоли. Тем не менее, врачи взялись провести операцию, которая длилась более шести часов и прошла успешно.

Но на сегодняшний день хирургами проведены 10 операций по восстановлению целостности языка. Вирус папилломы человека и курение врачи назвали главными провокаторами раковых новообразований языка у людей молодого возраста.

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