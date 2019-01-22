Лекарства по организму будут доставлять роботы

В недалеком будущем все лекарства, проглоченные людьми, будут разносить по организму гелевые роботы, сообщает Pora.ru.
Швейцарские ученые изобрели перевариваемый гаджет, плавающий по телу и успешно достигающий пораженные болезнью ткани и области организма, доставляя к ним лекарственные вещества. Эффективность лекарств часто снижена по причине того, что они "по пути" теряют свой значительный объем, не достигая цели назначения. Теперь для улучшения ситуации за дело возьмутся микроскопические роботы, созданные исследователями и имеющие огромный потенциал для медицины.
Ученые пришли к идее разработки роботов, вдохновившись принципами дизайна оригами, придавая гелю 3D-форму. Помогли исследователям и бактерии: чтобы "курьеры" стали более эффективными, роботы снабжены жгутиками для перемещения по организму.
Длина устройства составляет всего 5 мм, оно направляется по телу через узкие каналы человеческого туловища. Эти роботы способны трансформироваться и перевариваться, чтобы не оставаться в организме "насовсем". При движении крошечные устройства меняют скорость, чтобы, когда надо, протолкнуться через кровеносные сосуды и другие довольно плотные жидкости организма. Роботы пока не имеют названий. Устройствами можно управлять с помощью электромагнитного поля, так как они снабжены магнитными наночастицами.
Фото: CSIRO
Читайте также:
В России появилось нанолекарство, которое надолго снижает давление
Ослепшие люди могут видеть сознанием
Ученые создали имплантат для похудения
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.
Сегодня, 20 января, на Суворовской площади состоялся митинг против возможной передачи Японии некоторой части Курильских островов. Митинг был согласован властями.
Действующий президент Украины подарил крупное газовое месторождение своему знакомцу, предпринимателю Дмитрию Фуксу.
Япония в мирном договоре с США признала потерю островов, а добрые намерения СССР передать ей эти острова были дезавуированы действиями США и самой Японии.