Лекарства по организму будут доставлять роботы

В недалеком будущем все лекарства, проглоченные людьми, будут разносить по организму гелевые роботы, сообщает Pora.ru.

Швейцарские ученые изобрели перевариваемый гаджет, плавающий по телу и успешно достигающий пораженные болезнью ткани и области организма, доставляя к ним лекарственные вещества. Эффективность лекарств часто снижена по причине того, что они "по пути" теряют свой значительный объем, не достигая цели назначения. Теперь для улучшения ситуации за дело возьмутся микроскопические роботы, созданные исследователями и имеющие огромный потенциал для медицины.

Ученые пришли к идее разработки роботов, вдохновившись принципами дизайна оригами, придавая гелю 3D-форму. Помогли исследователям и бактерии: чтобы "курьеры" стали более эффективными, роботы снабжены жгутиками для перемещения по организму.

Длина устройства составляет всего 5 мм, оно направляется по телу через узкие каналы человеческого туловища. Эти роботы способны трансформироваться и перевариваться, чтобы не оставаться в организме "насовсем". При движении крошечные устройства меняют скорость, чтобы, когда надо, протолкнуться через кровеносные сосуды и другие довольно плотные жидкости организма. Роботы пока не имеют названий. Устройствами можно управлять с помощью электромагнитного поля, так как они снабжены магнитными наночастицами.

Фото: CSIRO

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