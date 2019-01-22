Вспышка пневмонии зарегистрирована в Красноярске

Количество больных с пневмонией в больницах Красноярска неуклонно растет. Из-за большого числа поступающих пациентов часть лечебных заведений перегружена. Об этом во вторник, 22 января, сообщила пресс-служба Красноярской краевой клинической больницы.

"Количество осложнений вирусных инфекций растет, и в первую очередь — это вирусно-бактериальные пневмонии", — отмечают в пресс-службе. В сообщении подчеркивают, что только за последние сутки в лечебные учреждения города были госпитализированы 63 взрослых и семеро детей. При этом среди пациентов с тяжелыми формами пневмоний не было ни одного привитого от гриппа.

По данным краевых специалистов, перегружена Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им. Карповича. В пульмонологическое отделение больницы при расчетной нагрузке в 60 пациентов госпитализировано 112 больных, состояние 22 из которых оценивается как тяжелое. Схожая ситуация наблюдается и в других больницах города.

По словам местных специалистов, несмотря на высокую заболеваемость пневмонией врачи держат ситуацию под контролем и предполагают, что к марту показатели заболеваемости снизятся.

Согласно данным Роспотребнадзора по Красноярскому краю, заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в субъекте не достигла эпидемического порога.

Напомним, ранее "Правда.Ру" опубликовала памятку Госсанэпиднадзора РФ о том, как избежать заражения атипичной пневмонией.

Читайте также: Эксперт: атипичная пневмония - биооружие против европеоидов