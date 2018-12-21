Лекарство радикального лечения диабета проходит испытания

Американскими учеными разработана новая комбинация лекарственных веществ, в 40 раз увеличивающая производство инсулина в организме. "Коктейль" под названием "Хармин" (пока теоретически) может стать радикальным способом лечения диабета, первым в истории медицины, сообщает pora.ru.
До сих пор считалось, что диабет — неизлечимая болезнь, от которой невозможно избавиться, так как у больных дефицит бета-клеток, производящих инсулин.
Без достаточного количества этого гормона организм не способен переработать глюкозу. Новая разработка американских ученых может активировать клетки поджелудочной железы и увеличить в десять раз выработку инсулинпроизводящих бета-клеток в сутки. При смешивании хармина с лекарством-стимулятором, применяющимся для роста костей, ученые заметили, что количество бета-клеток, производимых организмом, вырастало в сорок раз.
Тестирование лекарства продолжается, но исследователи надеются, что благодаря новой разработке алгоритм лечения пациентов с диабетом первого и второго типов изменится радикальным образом.
Читайте также:
Импортозамещение в силе: препарат против диабета
В России появится День борьбы с предиабетом
Ученые доказали: голод лечит диабет без лекарств
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Раньше, отметил Владимир Путин, он выступал резко против пенсионной реформы. Но, сегодня, уверен он, изменения в пенсионном законодательстве страны необходимы.
Киев, Кишинев и Тбилиси подписали соглашение о поддержке населения, живущего на территориях, якобы оккупированных Российской Федерацией.
До двух третей населения выросло количество россиян, сожалеющих о распаде СССР. Эксперты считают, что причиной стали "людоедские" законы и реформы власти.
EXPO-2017, впервые проведенная на территории Содружества независимых государств, была признана Международным бюро выставок самой успешной специализированной выставкой за всю историю.