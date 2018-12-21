Лекарство радикального лечения диабета проходит испытания

Американскими учеными разработана новая комбинация лекарственных веществ, в 40 раз увеличивающая производство инсулина в организме. "Коктейль" под названием "Хармин" (пока теоретически) может стать радикальным способом лечения диабета, первым в истории медицины, сообщает pora.ru.

До сих пор считалось, что диабет — неизлечимая болезнь, от которой невозможно избавиться, так как у больных дефицит бета-клеток, производящих инсулин.

Без достаточного количества этого гормона организм не способен переработать глюкозу. Новая разработка американских ученых может активировать клетки поджелудочной железы и увеличить в десять раз выработку инсулинпроизводящих бета-клеток в сутки. При смешивании хармина с лекарством-стимулятором, применяющимся для роста костей, ученые заметили, что количество бета-клеток, производимых организмом, вырастало в сорок раз.

Тестирование лекарства продолжается, но исследователи надеются, что благодаря новой разработке алгоритм лечения пациентов с диабетом первого и второго типов изменится радикальным образом.

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