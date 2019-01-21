В США расцветает бизнес вампирского омоложения

В Америке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и еще в пяти городах, зарегистрированы отделения стартапа, продвигающего идею вампирского способа омоложения, сообщает Pora.ru.

Американская компания охотно скупает и продает кровь молодых доноров и подростков, обещая омоложение организма тем, кому за 30, за счет переливаний крови.

Эта методика была опробована много столетий назад, но успеха не имела. Однако в настоящее время большое количество людей по-прежнему верит, что кровь юношей и девушек поможет им "омолодиться".

Плазма, получаемая от 16-25-летних доноров, продается тем, кто желает получить вторую, третью и так далее молодость. Одно переливание оценивается суммой от 7 до 12 тысяч долларов. Если для юных доноров, в основном приходящих из малоимущих семей, как-то этот бизнес помогает поддержать материальное положение, то для клиентов компании переливание крови вряд ли вернет молодость. Вера в положительный результат базируется на распространенных предрассудках, корнями уходящих в вампирские байки. Удивительно, что в эти сказки верят люди, имеющие хороший уровень образования.

Качество крови и всех компонентов организма ухудшается с возрастом человека. В плазме содержатся белки — ключевые "транспортные средства" для переноски нутриентов. Теория вампирского переливания крови родилась на предположении о том, что благодаря молодой плазме можно стать сильнее и моложавее. Даже совершались попытки проводить научные опыты на мышах, косвенно подтверждающих эффективность вампирского метода.

Но серьезные ученые убеждены, что процедуры переливания крови неспособны замедлить старение. Это многоуровневый процесс, белки из плазмы — лишь один из тысячи факторов, оказывающих на него влияние.

Читайте также:

Анализ крови без боли

Мужчина заплакал кровью, причина явления не установлена

Для чего берут общий анализ крови?