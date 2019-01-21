У женщины в теле выросла опухоль весом в 20 кг

Как сообщает Pora.ru, необычный случай произошел с жительницей штата Мэриленд США Брендой Кридлэнд, у которой врачи вырезали опухоль весом 20 килограммов.

Женщина обратилась за медпомощью, жалуясь на чувство тяжести в животе и невозможность глотать без появления одышки.

Бренда до назначения хирургического вмешательства думала, что прибавила в весе из-за наступившей менопаузы. Родные заставили ее пойти к врачу, хотя сама женщина не хотела, говоря о наступившей старости и приписывая все неприятные симптомы наступившим возрастным изменениям.

Врачи выслушали и осмотрели пациентку, затем провели КТ (компьютерную томографию). По результатам процедуры обнаружили в теле женщины гигантскую опухоль, давившую на внутренние органы и частично нарушающую кровоснабжение мозга.

Опухоль, как оказалось, была доброкачественная, а спровоцировал ее появление эндометриоз, протекающий в тяжелой форме. Эндометриозом называется процесс разрастания тканей внутренней оболочки матки за ее пределы. Операция по удалению новообразования длилась почти три часа и успешно завершилась.

Освободившись от 20-килограммовой опухоли, пациентка после операции похудела на 25 килограммов, прошли в короткое время и все неприятные симптомы. Ткань оболочки матки при эндометриозе иногда вырастает не только за ее пределы, но отрывается и присоединяется в организме к какому-нибудь другому месту, где начинает расти. Частые случаи такого процесса происходят в яичниках или тазовой области, но случается и так, что ткань оболочки матки "добирается" до грудной клетки.

При менструации оболочка матки кровоточит, соответственно, отсоединившиеся кусочки ткани тоже испускают кровь. Однако организм борется с возникающими кровоизлияниями, приостанавливая их. Именно это заставляет ткани рубцеваться и скапливаться в неожиданных местах. Такие небольшие образования называются кистами и крупные — опухолями.

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