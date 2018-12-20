В России истории болезней к 2024 году станут электронными

На портале "Госуслуг" каждый россиянин, открывший раздел "Мое здоровье", получит информацию из истории болезни в электронном виде.

В полной мере эта возможность будет предоставленгражданам к 2024 году, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай на заседании в Совете Федерации, сообщает сайт pora.ru.

Медицинскими учреждениями здравоохранения РФ почти полностью сформирована IT-инфраструктура. По итогам 2017 года более 11 тысяч медицинских организаций применяют информационные системы.

В 2018 году 3,7 миллиона россиян воспользовались электронными услугами, самой популярной из которых стала онлайн-запись на приемы к разным врачам. Действует такая услуга в 78 регионах страны.

Безусловно, впору поднять проблемы конфиденциальности данных. Не секрет, что посредством хакерских атак добывается секретная информация даже с суперзащищенных серверов военных организаций, не говоря уже о портале "Госуслуг". Однако, как заверяет оператор сайта, провайдер "Ростелеком", предусмотрена комплексная защита информации, отвечающая лучшим мировым практикам, которая будет постоянно совершенствоваться.

Как заверяет Олег Салагай, к 2024 году услугами через "Мое здоровье" смогут воспользоваться 38 миллионов человек.

Источник фото: minsvyaz.ru

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