В России истории болезней к 2024 году станут электронными

На портале "Госуслуг" каждый россиянин, открывший раздел "Мое здоровье", получит информацию из истории болезни в электронном виде.
В полной мере эта возможность будет предоставленгражданам к 2024 году, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай на заседании в Совете Федерации, сообщает сайт pora.ru.
Медицинскими учреждениями здравоохранения РФ почти полностью сформирована IT-инфраструктура. По итогам 2017 года более 11 тысяч медицинских организаций применяют информационные системы.
В 2018 году 3,7 миллиона россиян воспользовались электронными услугами, самой популярной из которых стала онлайн-запись на приемы к разным врачам. Действует такая услуга в 78 регионах страны.
Безусловно, впору поднять проблемы конфиденциальности данных. Не секрет, что посредством хакерских атак добывается секретная информация даже с суперзащищенных серверов военных организаций, не говоря уже о портале "Госуслуг". Однако, как заверяет оператор сайта, провайдер "Ростелеком", предусмотрена комплексная защита информации, отвечающая лучшим мировым практикам, которая будет постоянно совершенствоваться.
Как заверяет Олег Салагай, к 2024 году услугами через "Мое здоровье" смогут воспользоваться 38 миллионов человек.
Источник фото: minsvyaz.ru
Читайте также:
Цифровая медицина на службе здравоохранения
Обезболивание в России узаконят
В России 63% людей умирают от неправильного питания
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.
Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.
До двух третей населения выросло количество россиян, сожалеющих о распаде СССР.. Эксперты считают, что причиной стали "людоедские" законы и реформы власти.
Было бы приятно подумать, что Вашингтон наконец-таки принял свое поражение в Сирии, поскольку притворяться и дальше уже кажется смешным.