Опубликован перечень бесплатных по закону медуслуг

Всероссийский союз страховщиков составил перечень распространенных медицинских услуг из списка системы ОМС, которые предоставляются пациентам бесплатно, сообщает сайт pora.ru. Но, как говорят сами врачи, их таким образом заставляют зарабатывать деньги для больницы.

Каждый россиянин должен владеть информацией, знать свои права и хранить этот список услуг рядом с полисом медицинского страхования.

Незаконно с пациентов взимать плату за расходные материалы в стационаре (иглы, бинты, пластыри и так далее).

Пломбировочные материалы в стоматологии, диски для записи результатов КТ или МРТ, пленки для рентгена, другие расходные материалы, используемые амбулаторно, бесплатны для пациентов в большинстве регионов.

Аппаратные методы диагностики в виде магнитно-резонансной томографии (МРТ) и компьютерной томографии (КТ) в стационарных и амбулаторных условиях — бесплатные. Требуя оплатить процедуру, врачи нарушают закон. Пациенты не должны отдавать деньги за все лечебные препараты для онкобольных. Такие лекарства к тому же покрываются страховкой.

Вживляемые в организм медицинские изделия должны быть бесплатными.

Оказание стоматологической помощи пациентам при заболеваниях осуществляется бесплатно. К перечню услуг по ОМС не относится зубопротезирование.

Любые анализы крови бесплатные. Сокращение времени для получения результатов УЗИ, рентгенографии, гастроскопии "за деньги" в карман врачам незаконно. Выполнение массажа, процедур в физиокабинетах, прочих назначений врача проводится бесплатно.

Консультации окулиста, невролога, лора, хирурга, онколога и других узких специалистов должны быть бесплатными.

При нарушении прав пациентов, возникающих в вопросах, связанных с оказанием медицинской помощи, каждый человек может обратиться на горячие линии соответствующих регионов на сайте rosminzdrav.ru.

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