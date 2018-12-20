Кардиологи: употребление морепродуктов полезно при гипертонии

Как сообщает сайт medpulse.ru, исследователи доказали, что более высокий уровень триметиламин-N-оксида (соединение, которое образуется в результате употребления рыбы, морепродуктов и при соблюдении вегетарианской диеты) может уменьшить симптомы болезней сердца, вызванных гипертонией.
Ученые провели опыты с грызунами, в результате которых сделали вывод, что небольшие количества триметиламин-N-оксида могут уменьшить показатели фиброза сердца и уровень маркеров сердечной недостаточности.
Однако положительный эффект держался год и этот способ не работал, если давление у мышей повышалось спонтанно. Ученые выяснили, что количество соединения повышается, если употреблять в пищу морепродукты и овощи. Также это соединение вырабатывает печень.
В настоящее время исследователи еще изучают, как именно данное соединение влияет на сердце. До этого было выяснено, что уровень триметиламин-N-оксида снижается, если употреблять красное мясо и яйца. В итоге повышается риск болезни сердца.
Фото: mos.ru
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