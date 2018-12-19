Школьников проверят на вредные привычки

Теперь защищать здоровье школьников будут специально подготовленные медики, пишет Yoki.ru.

Школьные медсестры впервые будут работать по новому стандарту. Теперь они будут подвергать проверке учащихся на ожирение, алкоголизм, наркоманию и курение.

Сейчас в школьном медпункте могут сделать детям прививки и оказать помощь учащимся, у которых ухудшилось самочувствие.

Школьные медсестры должны будут теперь иметь высшее образование. Но медсестрам, уже работающим в школах, высшее образование не обязательно. Однако они пройдут подготовку по специальной программе к началу следующего учебного года.

Новый стандарт также обяжет медсестер вместе с учителями и родителями заниматься профилактикой, направленной против употребления алкоголя и наркотических веществ.

В документе прописаны и другие обязанности: проведение ежегодного скрининг-обследования учащихся, отслеживание состояния их здоровья. И, конечно же, школьная медсестра должна уметь оказать первую помощь в экстренной ситуации.

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