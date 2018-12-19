Школьников проверят на вредные привычки

Теперь защищать здоровье школьников будут специально подготовленные медики, пишет Yoki.ru.
Школьные медсестры впервые будут работать по новому стандарту. Теперь они будут подвергать проверке учащихся на ожирение, алкоголизм, наркоманию и курение.
Сейчас в школьном медпункте могут сделать детям прививки и оказать помощь учащимся, у которых ухудшилось самочувствие.
Школьные медсестры должны будут теперь иметь высшее образование. Но медсестрам, уже работающим в школах, высшее образование не обязательно. Однако они пройдут подготовку по специальной программе к началу следующего учебного года.
Новый стандарт также обяжет медсестер вместе с учителями и родителями заниматься профилактикой, направленной против употребления алкоголя и наркотических веществ.
В документе прописаны и другие обязанности: проведение ежегодного скрининг-обследования учащихся, отслеживание состояния их здоровья. И, конечно же, школьная медсестра должна уметь оказать первую помощь в экстренной ситуации.
Еще по теме:
Почему врачи бегут из школ и детсадов
Семиклассник умер во время урока физкультуры
Детские сады — зоны особого риска
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.
Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.
С ракетного катера украинских ВМС "Прилуки" сняли пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М "Термит".
Вашингтон служит только Израилю, ВПК, Уолл-стрит, крупным банкам и корпорациям, а также энергетическим компаниям, считает экономист Пол Крейг Робертс.