Волгоградские ученые тестируют препарат против тромбов

Ученые Волгоградского научного центра медицинского университета провели доклинические испытания нового препарата против образования тромбов в сосудах, сообщает портал pora.ru.
Минздрав России одобрил испытания инновационного лекарственного препарата. Это средство предназначается не только для профилактики сердечных патологий, в том числе инфарктов и инсультов, но и сахарного диабета. Дело за малым: дождаться положительного результата тестирования.
Действие лекарства проверяется не на животных, а на клетках, выращенных в искусственных условиях. Исследования проводятся с помощью современной аппаратуры. Преимущество разработки в том, что она нетоксичная и не вызывает побочных эффектов.
В это же время волгоградские ученые разрабатывают еще пять инновационных лекарственных препаратов, действующих на клеточном уровне. Исследователи убеждены, что средства смогут воздействовать на "сломанный ген", провоцирующий развитие злокачественного новообразования.
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