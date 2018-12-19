В онкоцентре Блохина найдены покойники из "нулевых"

В ходе проверки московского онкоцентра им. Н. Н. Блохина обнаружены давние мумифицированные трупы, которые не были вскрыты с 2000-х годов.

Умершие, чья личность ранее не была установлена, пролежали в одном из крупнейших онкоцентров нашей страны около 10 лет. Ужасную находку обнаружили лишь недавно в патологоанатомическом отделении при внутренней проверке учреждения. Кому принадлежат 4 невскрытых тела из из больничного морга, выясняют правоохранительные органы.

В больнице объясняют, что уже передали мумифицированные трупы в полицию в соответствии с законами РФ. Решение было принято руководством онкоцентра из-за длительного отсутствия родственников погибших людей и их невостребованностью в телах умерших. Однако данной ситуацией заинтересовались не только в полиции, но и в Росдранадзоре. В рамках совместной проверки из медицинского учреждения были изъяты важные для следствия документы, а также сотрудники следственного комитета ведут опрос работников больницы. Необходимые судебно-медицинские экспертизы уже назначены.

Напомним, что данный Национальный медицинский исследовательский центр имени Николая Николаевича Блохина является крупнейшим в мире и имеет самое лучшее техническое оснащение, для диагностики и лечения раковых заболеваний.

Читайте также:

Переработка трупов: Антиутопия ближе, чем кажется

Барнаульское чудо. Спустя трое суток, труп встал и пошел

Европейские болота кишат мумиями