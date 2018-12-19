Ученые предупредили о депрессии из-за фастфуда

Исследователи из Великобритании сделали вывод о пагубном влиянии фастфуда на эмоциональное состояние человека. По мнению ученых, употребление в пищу продуктов быстрого питания повышает риск появления депрессии на 40 процентов.
Специалисты из Манчестерского университета провели 11 различных исследований, которые могли бы выявить связь пищи и депрессивного состояния человека. Выводы ученых оказались неутешительными: любители быстрых углеводов и жиров в полтора раза чаще испытывают эмоциональный дискомфорт и подавленность. В то же время, исследователи не исключают и тот факт, что привязанность к вредной еде может быть последствием депрессивного состояния.
Чтобы снизить риск появления психических расстройств, ученые советуют разбавить рацион едой с повышенным содержанием клетчатки и полезными веществами и не налегать на фастфуд.
Исследователи объяснили это тем, что пища, богатая клетчаткой, витаминами и другими полезными веществами, может поспособствовать значительному снижению риска развития психических расстройств.
Ранее Правда.Ру писала о мифах и суровой реальности фастфуда, развеяв главную легенду общепита — его канцерогенность и добавление пищевых добавок. Проблемы еды быстрого приготовления заключаются не в самих продуктах, а в способах приготовления.
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