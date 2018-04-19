Почему россияне перестают быть нацией алкоголиков

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского представил доклад, согласно которому количество больных алкоголизмом за пять лет сократилось на 22%. В 2012 пациентов с таким диагнозом было 1,9 млн человек, в 2017 — 1,5, сообщает RT.

Фото: REX

Самый "пьющий" регион — Чукотка, самый "трезвый" — Ингушетия. в Госдуме предполагают, что снижение связано с пропагандой здорового образа жизни, медики обращают внимание на принятый в 2013 году запрет на круглосуточную продажу спиртного.

Согласно данным о количестве обращений за помощью, в Чукотском автономном округе приходится 3787,5 пациента на 100 тысяч жителей, в Ингушетии — 8,5 тысяч жителей на 100 тысяч. Также в Ингушетии за 2017 год нет ни одного пациента с первичным диагнозом "алкоголизм".

Медики считают, что у северных народов слабо развит фермент, защищающий их от алкозависимости, к тому же они пьют более крепкий алкоголь. На Кавказе же есть тысячелетняя традиция употребления вина, поэтому там и фермент развит лучше, и риск спиться у них меньше.

Свою роль сыграл запрет на рекламу алкоголя, принятый в 2012 году, привычка не пить входит в моду. К тому же многие регионы "добавили" время, когда нельзя покупать алкоголь. Так, в Якутии приобрести спиртное можно в ещё более короткий отрезок времени — с 14:00 до 20:00. В Санкт-Петербурге алкоголь реализуют с 11:00 до 22:00, а в Алтайском крае, Ивановской, Иркутской, Липецкой, Владимирской областях он продаётся с 09:00 до 21:00.

Наркологи считают, что реальное число людей, страдающих алкогольной зависимостью, гораздо больше, чем показывают официальные данные по обратившимся за помощью. В наше время алкоголизм помолодел: пьют 14-летние подростки. Наибольшим спросом у россиян пользуется пиво: его выпивают до 8 млрд литров в год. Водки, вина и шампанского — до 2,5 млрд литров, что в 3,5 раза меньше.

Большинство людей предпочитают выпивать дома либо на улице. Но последнее чревато последствиями: выпивающих в неположенных местах гоняет полиция.

Ранее сообщалось, что такого понятия, как "скрытый" или "тайный" алкоголизм в медицине нет. Но все чаще психологи и обычные люди употребляют его по отношению к людям, которые злоупотребляют спиртным и по различным причинам стараются максимально скрыть свое пристрастие к горячительным напиткам. Понятно, что лучше от этого сокрытия никому не становится. Раньше выявишь, быстрее вылечишь… Итак, ищем и обезвреживаем!

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