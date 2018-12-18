Новинка: имплантат в желудке помогает похудеть

Новая разработка американских ученых показала свою эффективность, помогая похудеть лабораторным грызунам. Согласно полученным результатам, животные с внедренными в их организмы имплантатами потеряли 40 процентов собственного веса, сообщает pora.ru.
Устройство, вживляемое в организм, - в диаметре меньше сантиметра. Имплантат испускает мягкие электроимпульсы, похожие на те, что производятся желудком. Они доставляются к блуждающему нерву, а последний связывает желудок с мозгом. Даже если съедено всего несколько кусочков пищи, мозг воспринимает это как наполненность желудка и "понимает", что пищи больше не надо. Это происходит благодаря усилению естественных процессов за счет импульсов.
Преимущества имплантата в том, что он "подзаряжается" от стенок желудка, а еще его можно вынуть из организма после достижения желаемого результата. Например, чего не скажешь об удаленной части желудка для сокращения объема потребляемой пищи.
Новое устройство для похудения получило патент. Ученые готовятся к испытанию его на более крупных животных, а затем и на людях, которые согласятся стать добровольцами.
Фото: Stephen G Pearson
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