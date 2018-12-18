Косметика способна спровоцировать развитие рака

Косметические средства — шеллак для ногтей, краска для волос и губная помада — способны спровоцировать развитие рака, сообщает pora.ru.

Во вредных свойствах названных продуктов для красоты уверен Антон Шкиряк, исследователь злокачественных образований.

Особенно опасным считается шеллак — цветное покрытие для ногтей, наносимое в салонных условиях. Не меньший вред наносит здоровью губная помада. Врач объяснил, что после регулярных нанесений шеллака на ногтевые пластины, закрепляющегося под воздействием УФ-лучей в специальной лампе, здоровье женщин оказывается под ударом.

Свое гиблое дело вершат формальдегиды, содержащиеся в шеллаке и губной помаде. Например, оксид титана. Он выступает в роли провокатора развития онкологии. Что касается красителей для волос, они состоят из химических соединений и тоже способны вызвать рак.

Врач отмечает, что, кроме косметики, развитию онкологии способствуют неправильные рацион и образ жизни. Переработанное мясо (сосиски, колбасы) содержит вредные добавки, поэтому лучше исключить его из рациона. А также избегать жареной пищи и копчений, где много измененных ферментов, вызывающих онкологию.

Медик рекомендует женщинам меньше использовать косметику, не нервничать, заниматься спортом, есть побольше овощей и фруктов.

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