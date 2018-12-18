Уборка в доме закончилась для китаянки гангреной

В Китае женщина в результате домашней уборки заработала гангрену, из-за которой женщина чуть не лишилась пальцев на руках.
Наводя порядок в доме, китаянка поранилась. Но ранка была очень маленькой, поэтому женщина ее не продезинфицировала.
Через два дня женщина заметила, что кожа вокруг ранки стала синего цвета, а пальцы почернели (нетронутыми остались только большой палец на левой руке и мизинец на правой руке).
По словам китаянки, в области темных мест у пальцев начался зуд, а потом и болезненные ощущения. Вскоре в этих местах женщина перестала чувствовать руки. Женщина обратилась к врачу, в результате выяснилось, что у нее инфекционная гангрена.
Такое заболевание могут вызвать анаэробные бактерии рода Clostridium, кишечные палочки, аэробактерии (энтеробактерии), стрептококки и бактерии рода Proteus.
Как сообщает сайт medpulse.ru, инфекционная гангрена может развиться, если прекращено кровоснабжение какого-либо органа или участка тела из-за травматического повреждения или сосудистых нарушений.
То есть такие внешние воздействия, как сдавливание тканей, перелом, обморожение, ожоги, отеки, сдавливающие сосуды, могут вызвать гангрену.
У лиц с сахарным диабетом гангрена может развиться и при мелких ссадинах, потому что у них нарушены обменные процессы.
Врачи спасли женщине руки. Но заметили, что ей нужно было сразу обратиться за медицинской помощью.
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