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Источник Правда.Ру

Вода в туалете может быть смертельно опасной

Общество » Семья » Здравоохранение

Как сообщает сайт medpulse.ru, ученые США из Университета Аризоны и Дрексельского университета сделали вывод о том, что вода в раковинах, унитазах и душевых может быть насыщена смертельными для человека бактериями.

Вода в туалете может быть смертельно опасной. 397403.jpeg

Пробы воды, взятые из нескольких источников, содержали следы бактерий, вызывающих легионеллёз. Если данные бактерии попадут в организм человека, то вызовут развитие серьёзного заболевания, которое приводит к летальному исходу в 25 процентах случаев.

Исследователи пришли к выводу, что наибольший риск заражения данными бактериями являлся наивысшим тогда, когда они попадают на слизистую оболочку и в органы дыхания водяных брызг.

Особенно опасны данные бактерии для лиц со слабым иммунитетом, диабетиков, людей, которые уже переболели бактериальными инфекциями.

Исследователи заявили, что сообщили, что патогенные грамотрицательные бактерии образуются в домах, в которых вода застаивается длительное время в системе водоснабжения.

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