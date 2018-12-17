Суд Великобритании приговорил пациента к ампутации ноги

В Великобритании в суде состоялось слушание одного необычного дела. Пациент категорически отказывался от операции по ампутации его ноги, хотя та уже была поражена гангреной, сообщает pora.ru.
Суд разрешил хирургам удалить пораженную конечность, тем самым спасти больному жизнь. Обратиться в суд руководителю больницы пришлось на основании соблюдения действующего в стране закона, запрещающего оказывать медпомощь пациентам вопреки их воле. Указанный мужчина упорно не соглашался на операцию, хотя развивающийся некроз мог довести его до смерти.
Оценка судьей доводов медиков, а также неадекватного поведения пациента, непонимания им всей важности такого способа лечения и срочности выполнения оперативного вмешательства привела к вынесению приговора об ампутации пораженной ноги.
Теперь хирурги могут "отрезать" ногу даже насильно, если пациент вдруг окажет физическое сопротивление. Хотя дело до этого, конечно, не дойдет, ведь пациент получит психолептики (успокоительные препараты), также разрешенные судом.
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