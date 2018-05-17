Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

И кто вам доклады пишет, Владимир Владимирович?

Общество » Семья » Здравоохранение

Если вывести рождаемость по России на уровень Сахалина, это обеспечило бы естественный прирост населения в стране и опровергло пессимистический прогноз ООН, сказал "Правде.Ру" эксперт Андрей Коротаев. По его словам, доклад Путину по демографии для новых "майских указов" написан некомпетентно.

И кто вам доклады пишет, Владимир Владимирович?. 386972.jpeg

Демографы из ООН выдали прогноз о численности населения России к 2050 году. Согласно докладу департамента по экономическим и социальным вопросам, оно сократится до 132,7 (сейчас 146,8) миллиона человек. В то же время известно, что президент России поставил задачу повысить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году, а также увеличить коэффициент рождаемости до 1,7 (среднее число рождений у одной женщины за жизнь).

Согласно данным Росстата, в 2017 году уровень рождаемости в России упал на 10,7 процента. Причем в некоторых регионах спад рождаемости составил около 15 процентов, а в Ненецком автономном округе достиг 16,5 процента. Согласно демографическому прогнозу ведомства, естественная убыль населения будет нарастать и с 2025 года превысит 400 тысяч человек ежегодно, замедление сокращения численности населения прогнозируется только ближе к 2030-м годам.

Международная миграция (по прогнозу, приток мигрантов составит менее 300 тысяч человек в год) в перспективе не сможет компенсировать сокращение населения, делает вывод Росстат. Так какие же у России реальные перспективы сохранить и увеличить население?

Как сказал "Правде.Ру" ведущий научный сотрудник международной лаборатории политической демографии и макросоциологической динамики ВШЭ, демограф Андрей Коротаев, сотрудники отдела народонаселения ООН избегают называть свои расчеты прогнозом. Они это называют проекцией. То есть это не предсказание — это один из возможных сценариев. По более старым оценкам, заметил эксперт "Правды.Ру", прогнозировался еще больший спад. Он стал меньше благодаря мерам, принятым в России в 2005 году (материнский капитал).

Эксперт "Правды.Ру" отметил, что в новых "майских указах" Путина заложен "странный" показатель по суммарному коэффициенту рождаемости: 1,7. С такой рождаемостью нереально будет добиться увеличения численности населения, и это меньше, чем указано в Концепции демографического развития России — 1,95. По мнению Андрея Коротаева, для увеличения численности населения РФ надо закладывать коэффициент 2,5.

"Кроме того, чтобы добиться указанного Путиным роста продолжительности жизни, необходимо будет увеличь в два раза расходы на здравоохранение. Но я не вижу, чтобы был такой настрой и такая готовность. Создается впечатление, что эксперты не доработали доклад по демографии или писали в спешке", — сказал демограф в интервью "Правде.Ру".

По его словам, опыт отдельных регионов доказывает, что повышения показателей рождаемости можно добиться. Например, в Сахалинской области коэффициент рождаемости довели до 2,16 за счет продуманной системы государственной поддержки при улучшении жилищных условий.

"На Сахалине при рождении первого ребенка ипотеку выдают под три процента, плюс 250 тысяч семье выделяется на первый взнос. При рождении второго ребенка ипотека "обнуляется", то есть ипотеку уже можно брать под ноль процентов, и при этом можно получить 500 тысяч на первый взнос. А при рождении третьего ребенка при "нулевой" ипотеке на первый взнос можно получить до двух миллионов рублей. Плюс к тому при рождении ребенка родителям выплачивается значительная сумма, так называемый "беби-бонус", а многодетным семьям — повышенные пособия. Сахалинские меры, конечно, дорогие, но если вывести рождаемость по России на уровень Сахалина, это, конечно, обеспечило бы естественный прирост населения в стране", — сделал вывод Андрей Коротаев в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

Читайте по теме:

Строительство справедливости. Социальная политика для России

Финансирование многодетных семей столицы не входит в планы минтруда

Подарок злой феи: России еще аукнутся дети поколения 90-х

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Россия на грани вымирания
Темы ООН Сахалин население демография рождаемость майские указы
Обсудить
Актуальная аналитика
Криптобиржи
EOS обгоняет Bitcoin Cash
США и Канада
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
Новости Грузии
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Читательский топ
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Древние пророчества: разрушение Дамаска и война на Ближнем Востоке
Newsweek: "Кортеж" Путина "порвал" бронелимузин Трампа
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
Новости Все >
Экс-замминистра культуры задержали за гигантские хищения
На Украине "бомбит": Google добавил на карты Крымский мост
Китай жадно скупает золото на всех рынках
Хакеры взломали программу тотальной слежки США
В рационе россиян станет больше рыбы
Верховная рада позволила разбирать украинцев "на органы"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести

Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Наследие
Древние пророчества: разрушение Дамаска и война на Ближнем Востоке
Авто
Newsweek: "Кортеж" Путина "порвал" бронелимузин Трампа
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести

Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Ближний Восток
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Мир
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
Наука и техника
Назван лучший российский истребитель

Советский многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 и его производные — лучшие боевые самолеты четвертого поколения.

Назван лучший российский истребитель
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Мир
Мели, Емеля: Запад возмущен открытием Крымского моста
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 17.05 фундаментальны Соломон Соловьев Игорь Буккер Европа заразила весь мир проказой Игорь Буккер Айдын Мехтиев Мирзиёев в США: создается триумвират против России? Айдын Мехтиев
Комментарии
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
Почему Путин отказался от зарубежных визитов
Трамп пообещал наказать Путина за мощные ракеты
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
В рационе россиян станет больше рыбы
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
"Вам Гаагу или в пепел?": реакции на призыв из США разбомбить мост в Крым
Почему Путин отказался от зарубежных визитов
США и Узбекистан открывают новую эру стратегического партнерства
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
США и Канада
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США

Если власти США не вернут социальное государство, это может закончиться протестным движением молодежи под коммунистическими лозунгами, считает Василий Колташов.

Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Новости Грузии
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Краткая история пыток в США
США и Канада
Краткая история пыток в США
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Ближний Восток
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Мир
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Мир
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
Дальний Восток
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
США и Канада
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Мир
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался