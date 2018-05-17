И кто вам доклады пишет, Владимир Владимирович?

Если вывести рождаемость по России на уровень Сахалина, это обеспечило бы естественный прирост населения в стране и опровергло пессимистический прогноз ООН, сказал "Правде.Ру" эксперт Андрей Коротаев. По его словам, доклад Путину по демографии для новых "майских указов" написан некомпетентно.

Демографы из ООН выдали прогноз о численности населения России к 2050 году. Согласно докладу департамента по экономическим и социальным вопросам, оно сократится до 132,7 (сейчас 146,8) миллиона человек. В то же время известно, что президент России поставил задачу повысить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году, а также увеличить коэффициент рождаемости до 1,7 (среднее число рождений у одной женщины за жизнь).

Согласно данным Росстата, в 2017 году уровень рождаемости в России упал на 10,7 процента. Причем в некоторых регионах спад рождаемости составил около 15 процентов, а в Ненецком автономном округе достиг 16,5 процента. Согласно демографическому прогнозу ведомства, естественная убыль населения будет нарастать и с 2025 года превысит 400 тысяч человек ежегодно, замедление сокращения численности населения прогнозируется только ближе к 2030-м годам.

Международная миграция (по прогнозу, приток мигрантов составит менее 300 тысяч человек в год) в перспективе не сможет компенсировать сокращение населения, делает вывод Росстат. Так какие же у России реальные перспективы сохранить и увеличить население?

Как сказал "Правде.Ру" ведущий научный сотрудник международной лаборатории политической демографии и макросоциологической динамики ВШЭ, демограф Андрей Коротаев, сотрудники отдела народонаселения ООН избегают называть свои расчеты прогнозом. Они это называют проекцией. То есть это не предсказание — это один из возможных сценариев. По более старым оценкам, заметил эксперт "Правды.Ру", прогнозировался еще больший спад. Он стал меньше благодаря мерам, принятым в России в 2005 году (материнский капитал).

Эксперт "Правды.Ру" отметил, что в новых "майских указах" Путина заложен "странный" показатель по суммарному коэффициенту рождаемости: 1,7. С такой рождаемостью нереально будет добиться увеличения численности населения, и это меньше, чем указано в Концепции демографического развития России — 1,95. По мнению Андрея Коротаева, для увеличения численности населения РФ надо закладывать коэффициент 2,5.

"Кроме того, чтобы добиться указанного Путиным роста продолжительности жизни, необходимо будет увеличь в два раза расходы на здравоохранение. Но я не вижу, чтобы был такой настрой и такая готовность. Создается впечатление, что эксперты не доработали доклад по демографии или писали в спешке", — сказал демограф в интервью "Правде.Ру".

По его словам, опыт отдельных регионов доказывает, что повышения показателей рождаемости можно добиться. Например, в Сахалинской области коэффициент рождаемости довели до 2,16 за счет продуманной системы государственной поддержки при улучшении жилищных условий.

"На Сахалине при рождении первого ребенка ипотеку выдают под три процента, плюс 250 тысяч семье выделяется на первый взнос. При рождении второго ребенка ипотека "обнуляется", то есть ипотеку уже можно брать под ноль процентов, и при этом можно получить 500 тысяч на первый взнос. А при рождении третьего ребенка при "нулевой" ипотеке на первый взнос можно получить до двух миллионов рублей. Плюс к тому при рождении ребенка родителям выплачивается значительная сумма, так называемый "беби-бонус", а многодетным семьям — повышенные пособия. Сахалинские меры, конечно, дорогие, но если вывести рождаемость по России на уровень Сахалина, это, конечно, обеспечило бы естественный прирост населения в стране", — сделал вывод Андрей Коротаев в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

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