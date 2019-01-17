Врачи обнаружили в желчном пузыре китаянки две тысячи камней

Две тысячи камней разных размеров извлекли врачи из желчного пузыря пациентки — жительницы китайского города Гуйян. Этот неординарный случай с женщиной медики объяснили ее чрезмерным увлечением жирной едой, сообщает Pora.ru.

Китаянка неоднократно сама справлялась с возникающими болями в животе, принимая препараты для снятия симптомов, пока внезапно не появилась желчная колика.

Женщина чрезмерно увлекалась жирной пищей и фастфудом, пила мало воды, по утрам не завтракала. В результате у нее в желчном пузыре образовались камни.

Врачи поясняют, что почти 80 процентов пациентов, "носящих" камни в желчном пузыре, даже не знают об этом. Камни долго "не проявляются". Как раз привычка не завтракать часто приводит к развитию желчнокаменной болезни.

Любительница жирной пищи после операции пошла на поправку. Теперь ей во избежание осложнений придется всю жизнь соблюдать жесткую диету с исключением из рациона продуктов, содержащих жир.

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