Кому противопоказано купаться в проруби

Врачи предупреждают о риске для здоровья, связанном с купанием в проруби, тех, кто решил пройти обряд троекратного омовения в честь религиозного праздника Крещения Господня. Если человек не подготовился к этому событию или не уверен в состоянии своего здоровья, то это может быть опасным мероприятием, пишет Pora.ru.
По словам специалистов, для незакаленных и "сердечников" такое купание может обернуться большими проблемами для здоровья. Ныряние в ледяную воду — это стресс для организма, и надпочечники в большом количестве выбрасывают в кровь антистрессовые гормоны. Все системы человеческого организма максимально активизируются, включая и мобилизацию его защитных функций.
Сосуды расширяются, за счет чего происходит улучшение кровообращения, питательные вещества быстро доставляются к клеткам. Тем самым увеличиваются возможности нервной системы, тонус мышц укрепляется, быстро выводятся токсины из организма.
Известно, что любители системного "моржевания" редко болеют и даже в преклонном возрасте довольно энергичны.
Но при всех плюсах погружения в ледяную воду врачи рекомендуют незакаленным верующим не рисковать своим здоровьем. Крещенские купания выдержат лишь выносливые и спортивные, для всех остальных, кто не подготовился к омыванию, это может обернуться различными осложнениями, в том числе резкими скачками давления, развитием тотальной аритмии. Медики предупреждают, что в этом случае могут произойти обкрадывание головного мозга и инфаркт.
Противопоказаны такие "эксперименты" также тем, кто страдает ОРВИ, воспалительными и хроническими заболеваниями дыхательных путей, так можно получить серьезные осложнения, эпилепсией, черепно-мозговыми травмами, атеросклерозом, патологиями нервной, эндокринной, мочеполовой и пищеварительной систем, глазными заболеваниями.
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