Daily Mail: врачи спасли алкоголика от смерти 15 банками пива.

Пациента, поступившего в тяжелом состоянии в больницу вьетнамской провинции Куангчи, спасли от отравления при помощи пива. По информации издания Daily Mail, 48-летний Нгуен Ван Нхат отравился некачественным алкоголем. Уровень метилового спирта в его крови превышал норму в 1119 раз.
Для нейтрализации метанола врачи-реаниматологи решили влить в организм пациента три банки пива. Затем в течение 12 часов мужчине давали еще по банке пива в час. Параллельно специалисты занимались очисткой крови пострадавшего
Выбор такого способа лечения глава реанимационного отделения больницы доктор Ле Ван Лам объяснил тем, что метанол в организме человека перерабатывается в смертельно ядовитый формальдегид, но при попадании в организм метанола и этанола одновременно, печень сначала перерабатывает этанол. Так что благодаря содержащему этанол пиву врачам удалось выиграть время и вывести опасный метиловый спирт из крови мужчины до его переработки в яд.
Через три недели после происшествия Нгуен Ван Нхат полностью выздоровел и был выписан из больницы.
Отравления некачественным алкоголем, содержащим метиловый спирт часто происходят и в России. Так, в ноябре "Правда.Ру" сообщала, что за полгода в России от таких отравлениях умерло 4099 человек, хотя годом ранее власти отчитывались о заметном сокращении числа подобных случаев.
Источник фото: pixabay.com
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