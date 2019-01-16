Из-за редкого заболевания женщина не может слышать мужские голоса

Как сообщает сайт medpulse.ru, у китаянки развилась редкая аномалия — она не слышит мужские голоса. Женщина вынуждена была обратиться к врачу после того, как однажды утром не смогла услышать, что ей говорит ее друг. Накануне вечером женщину беспокоил звон в ушах и рвота.
В процессе обследования стало известно, что из-за стресса и плохого сна у китаянки развилось редкое заболевание слуха, характеризующееся тем, что человек не может слышать звуки на низкой частоте, так как пострадали чувствительные клетки в улитке уха. Подобные отклонения возникают из-за нарушений кровообращения, травм или аутоиммунных заболеваний, которые затрагивают внутреннее ухо. Стоит отметить, что внутреннее ухо также отвечает за поддержание равновесия и в случае его повреждения начинается головокружение и рвота.
Один из симптомов (рвота) проявился у китаянки накануне вечером. Если вовремя обратиться к врачу, то нарушение слуха можно восстановить. Для этого пациенту обычно назначают стероидные препараты в большой дозировке.
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