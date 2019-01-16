Черный шоколад помогает от кашля лучше лекарств

Английские ученые назвали темный шоколад самым эффективным лекарством от кашля, и рекомендуют при лечении сокращать объем принимаемых медицинских препаратов, заменяя их кусочком шоколада, который следует рассасывать, сообщает Pora.ru.
Исследователи в процессе эксперимента проанализировали состояние здоровья более 160 пациентов и установили, что при использовании шоколада для "лечения" кашля уже через два дня регистрировалось значительное облегчение. Примечательно, что такой же эффект не наступал от приема лекарственных препаратов.
Благодаря способности шоколада обволакивать слизистую горла и снимать раздражение свойства этого продукта признаны учеными как лечебные.
Эксперты также пояснили, что в какао-бобах содержится теобромин — вещество, уменьшающее потребность организма в слюне. Эта особенность также отмечается как эффективное средство от кашля. Однако ученые подчеркнули, что горячий шоколад или какао-напиток не будут положительно влиять на больное горло, так как в этом случае послужат раздражающим фактором за счет температуры напитка.
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