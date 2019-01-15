Обман зрения: дыры в форме пончиков из-за "виагры"

Сайт Pora.ru рассказал о мужчине, который после передозировки лекарства от импотенции почти потерял зрение.
Перед его глазами возникали странные дыры, похожие на пончики. Выпив целую бутылочку жидкости, горе-любовник из штата Массачусетс, в 11 раз превысил дозировку силденафила, который является активным компонентом препарата "Виагра" от импотенции. С тех пор мужчина стал видеть "пончики", но за медицинской помощью почему-то не обращался.
Статья об американце, опубликована в научном журнале JAMA Ophthalmology, которая повествует, что мужчина обратился к офтальмологу спустя два месяца, когда со зрением стало совсем плохо. Врачи при осмотре пациента обнаружили проблемы с сетчаткой, со светочувствительной частью глаза.
Сложность нерядовой ситуации заключается в том, что эффективные методы лечения подобных повреждений сегодня не существуют.
Pora.ru напоминает мужчинам, что свободная продажа "Виагры" в аптеках не исключает подобных несчастных случаев со здоровьем. Этот препарат при неправильном употреблении способен нарушить не только зрительные, но и сердечные функции из-за увеличения кровотока по организму для достижения эрекции.
Необходимо перед употреблением таблеток внимательно читать инструкцию, не превышая дозировку, особенно мужчинам средних и старших лет.
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