Обман зрения: дыры в форме пончиков из-за "виагры"

Сайт Pora.ru рассказал о мужчине, который после передозировки лекарства от импотенции почти потерял зрение.

Перед его глазами возникали странные дыры, похожие на пончики. Выпив целую бутылочку жидкости, горе-любовник из штата Массачусетс, в 11 раз превысил дозировку силденафила, который является активным компонентом препарата "Виагра" от импотенции. С тех пор мужчина стал видеть "пончики", но за медицинской помощью почему-то не обращался.

Статья об американце, опубликована в научном журнале JAMA Ophthalmology, которая повествует, что мужчина обратился к офтальмологу спустя два месяца, когда со зрением стало совсем плохо. Врачи при осмотре пациента обнаружили проблемы с сетчаткой, со светочувствительной частью глаза.

Сложность нерядовой ситуации заключается в том, что эффективные методы лечения подобных повреждений сегодня не существуют.

Pora.ru напоминает мужчинам, что свободная продажа "Виагры" в аптеках не исключает подобных несчастных случаев со здоровьем. Этот препарат при неправильном употреблении способен нарушить не только зрительные, но и сердечные функции из-за увеличения кровотока по организму для достижения эрекции.

Необходимо перед употреблением таблеток внимательно читать инструкцию, не превышая дозировку, особенно мужчинам средних и старших лет.

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