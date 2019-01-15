Ученые разработали противозачаточный пластырь

Противозачаточные таблетки, как сообщает Pora.ru, в скором будущем останутся "не у дел". Ученые разработали специальный пластырь, на поверхности которого находятся биорастворимые микроиголки. Однократное применение этого средства защищает от незапланированной беременности на 30 дней.
Ученые уже давно ищут замену таблеткам, и, наконец, это удалось сделать американским исследователям, разработавшим чудо-пластырь. Средство небольшого размера, а поверхность усеяна биорастворимыми микроиглами, которые покрыты левоноргестрелом — гормональным контрацептивом.
После нанесения пластыря на кожу, через пять секунд начинается расщепление игл. Оставаясь под верхним слоем кожи, иголочки медленно выделяют в организм действующее вещество против зачатия, которого хватает на месяц.
Этот пластырь поможет избежать многих побочных эффектов, а также особенно будет полезен женщинам, проживающим в развивающихся странах. Неконтролируемая рождаемость в этих странах, а отсюда и перенаселенность — настоящая проблема для всего человечества. Такой пластырь способен изменить сложившиеся обстоятельства.
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