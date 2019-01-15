От вредных продуктов отучат специальные мобильные приложения

Как сообщает сайт medpulse.ru, ученые из Монашского университета (Австралия) доказали, что мобильные приложения могут эффективны для контроля потребления вредной пищи.

То есть мобильные приложения могут оказать помощь в вопросе контроля веса, а также снизить пристрастие к вредной пище.

Ученые протестировали новую разработку на 60 добровольцах с лишним весом. Участники на протяжении недели пользовались приложением Tilt Task, которое демонстрировало изображение еды. Добровольцы должны были наклонять к себе или от себя экран телефона в зависимости от изображения.

Когда пользователь наклонял экран к себе, изображение становилось больше, однако это происходило только с изображениями полезных продуктов. С фотографиями вредной пищи не происходило никаких изменений.

Это упражнение тренировало мозг, в итоге у человека формировалось отторжение вредной пищи и заставляло выбирать полезные продукты.

В итоге после использования приложения добровольцам удалось избавиться от лишних килограммов, что стало доказательством эффективности разработки.

Участники действительно стали отказываться от вредной еды в пользу полезных продуктов.

Читайте также:

Чем полезны вредные продукты? Едим картофель…

Исследователи выяснили, как перестать есть вредные…

Полезные продукты оказались вредными

Самые полезные продукты питания