Какие лекарства убивают мужскую силу

После исполнения сорока лет многие мужчины в силу разных причин узнают, что такое проблемы потенции. Врачи обращают внимание, что прием некоторых лекарственных препаратов также плохо влияет на "мужскую силу", сообщает pora.ru.

Препараты для снижения давления специалисты поставили на первое место. Убеждение, что гипертония — это чаще "женская" болезнь, неверное.

"Зрелые" мужчины все чаще отмечают у себя повышенное давление и принимают лекарства для снижения АД, но в то же время угнетающие потенцию. Нездоровый образ жизни — главная причина "мужской" гипертонии.

"Тормозят" производство мужских гормонов успокаивающие препараты, содержащие в своем составе нейролептики. Даже привычный всем пустырник плохо влияет на потенцию.

Из-за приема препаратов от болезней пищеварительной системы потенция тоже страдает, так как понижается выработка секрета желудка. Вместе с этим у мужчин снижается синтез мужского гормона — тестостерона.

Любители фитнеса с целью быстрого наращивания мышц применяют стероидные препараты, напичканныегормонами. В этом случае потенции здорово достается, и врачи при занятиях спортом не рекомендуют мужчинам применять химические соединения.

Читайте также:

Потенция мужчин страдает от пяти чашек кофе в день

Как борются с импотенцией китайские врачи

Новый метод восстановления потенции

Урологи рассказали о провокаторах снижения мужской силы

Гипертония и потенция — существует ли связь?