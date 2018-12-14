Стетоскопы врачей угрожают здоровью пациентов

Согласно выводам очередного проведенного исследования дотошных американских ученых, стетоскопы врачей несут смертельную опасность пациентам, сообщает pora.ru.
На привычном глазу медицинском инструменте живут скопища бактерий, в том числе золотистый стафилококк, "равнодушный" к антибиотикам. Эти бактерии, обитающие на стетоскопах, способны спровоцировать инфекции, не поддающиеся лечению, и привести пациентов к смерти. Бактерии больничного происхождения, адаптированные к антибиотикам, уже не обращают на них внимания, представляя смертельную угрозу для больных с ослабленным иммунитетом.
Эксперты называют уровень устойчивости ряда инфекций к антимикробным препаратам "крайне высоким". По некоторым позициям он доходит до 72-100 процентов. Каждый год в США от инфекционных заболеваний умирает 100 тысяч человек. Страшно подумать, какова эта цифра в России, ведь открытая статистика отсутствует.
Состояния нескольких десятков стетоскопов, применяемых врачами в отделениях неотложной помощи, были тщательно изучены исследователями. Обнаружилось, что на каждом из них обитали разнообразные бактерии, являясь переносчиками опасных микроорганизмов, вызывающих стафилококковые инфекции.
На половине стетоскопов жила бактерия золотистого стафилококка, самая опасная в плане невосприимчивости к антибиотикам. Согласно статистике, почти 1,7 миллиона американцев каждый год заболевают инфекциями, принесенными из больниц.
Отметим, что на приемах у терапевтов, кардиологов, педиатров, других специалистов россияне, в числе которых и все мы, отмечают, что врачи никогда не протирают стетоскопы дезинфицирующими средствами, хотя должны это делать перед каждым использованием медицинского инструмента.
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