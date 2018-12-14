В Амурской области прооперированную пациентку перевязали скотчем

В Благовещенской горбольнице прооперированную пациентку перевязали скотчем.

Как сообщает medpulse.ru, 63-летней женщине была сделана операция по удалению мочевого пузыря, после чего она провела три дня в реанимации, а потом была переведена в палату.

Дочь пациентки заметила, что поверх бинтов приклеен скотч, а не пластырь.

По словам медбрата, в хирургическом отделении не было пластыря.

Возмущенная дочь пациентки сразу обратилась в СМИ и разместила информацию в соцсети.

Минздрав прокомментировал, что в хирургическом отделении пластыря действительно не было, но в любом случае применять канцелярский скотч категорически недопустимо. В минздраве подчеркнули, что в такой ситуации нужно было перераспределить имеющийся лейкопластырь, а также что у больницы есть все ресурсы для своевременного обеспечения отделений расходными материалами.

По словам медсестры хирургического отделения, некоторые пациенты сами просят не использовать лейкопластырь для фиксации повязки, так как часто после него возникают ожоги.

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