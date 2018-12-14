Пациентам не стоит торопиться выписываться из больниц к новогодним праздникам

Пациенты, стремящиеся быстро долечиться и выписаться из больницы к новогодним праздникам, рискуют своей жизнью и имеют шансы попасть в стационар повторно, сообщает pora.ru.

Исследование канадских ученых показало, что в новогодние праздники риск неполучения квалифицированной медицинской помощи увеличивается в разы, так как "доступность" медперсонала на новогодних каникулах чаще всего ограничена.

В течение 14 лет велось наблюдение за пациентами, которые выписывались из больницы в Онтарио в течение двухнедельных праздников в декабре-январе. Их количество составило более 200 тысяч. Эти данные сравнили с показателями выписки 453 тысяч человек, которые ушли домой из больниц в другие осенне-зимние месяцы.

Оказалось, что пациенты первой группы рисковали жизнью по состоянию здоровья или были повторно госпитализированы уже на 7-й, 14-й и 30-й дни. В первой группе возникло на 27 смертей и 188 случаев повторной госпитализации больше, чем во второй. Кроме того, в категории "новогодников" отмечались частые вызовы "неотложки".

Случаи смерти и повторную госпитализацию в новогодний период, конечно, не следует объяснять только лишь меньшей доступностью оказания медпомощи. Люди сами часто провоцируют осложнения "своих" патологий, злоупотребляя спиртными напитками, нарушая режим сна, долго находясь на морозе, устраивая фейерверки, а также увлекаясь другими опасными для здоровья видами досуга.

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