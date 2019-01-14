Особый тип ожирения приводит к усыханию мозга

Как сообщает сайт medpulse.ru, британские ученые выявили взаимосвязь между накоплениями жира в области талии и мозгом.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 9500 человек. В итоге оказалось, что у людей с большими жировыми отложениями отдельные зоны мозга уменьшаются в объеме. Причем негативное воздействие касалось только серого вещества в ряде участков полосатого тела мозга, но не белого вещества. Эта зона контролирует многие функции, к которым относятся условные рефлексы и функционирование внутренних органов.

Проводя исследование, ученые учитывали не только индекс массы тела, но и соотношение объема талии к бедрам (если оно больше 0,9 у мужчин и 0,85 у женщин, есть ожирение в области живота). В результате выяснилось, если человек не страдает ожирением, то объем серого вещества составлял примерно 798 кубических сантиметров. В тех случаях, когда индекс массы тела превышал норму, объем серого вещества был понижен до 793 кубических сантиметров.

Также нужно сказать, что полные люди с жировыми отложениями, равномерно распределенными по телу, ничем не отличались по объему серого вещества от людей с нормальной массой тела.

Когда жировые отложения были в области талии, то это вело к снижению объема серого вещества до 786 кубических сантиметров.

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