По размеру зрачков можно диагностировать стресс

Как оказалось, стресс способен "отразиться" в глазах человека. О силе внутреннего волнения говорит изменившийся размер зрачков.

Теперь врачи и работодатели, смотря человеку в глаза, будут способны установить силу нервного срыва, напряжения или переживания. Это открытие сделали ученые из Университета Миссури, сообщает pora.ru.

Исследователи отметили, что значительное изменение размера зрачков происходит в процессе или после выполнения нескольких одновременных дел, отчего у человека возникает чувство дискомфорта и даже взвинченного состояния. Если люди сталкиваются с неожиданными и кардинальными трансформациями в жизни, стрессовая реакция также отражается на состоянии зрачков.

Открытие станет полезным не только врачам, но и работодателям, полагают эксперты. Зрачки — "определители" уровня стресса у работников, по которым можно отслеживать, насколько та или иная поставленная задача влияет на состояние человека. Например, таким образом предупреждается переутомление, когда сотрудник находится "на грани".

Ученые для проведения исследования применили специальные приборы, которые контролировали движения глаз участников-добровольцев. Установлено, что в ходе выполнения простой или привычной работы движения глаз были обычные. Но при "загрузке" людей неожиданными требованиями и задачами эти движения становились неравномерными, а размер зрачков изменялся.

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