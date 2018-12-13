Химиотерапия включена в перечень обязательной медпомощи в РФ

В программу госгарантий оказания медпомощи в России, наконец, включен норматив по онкологическому профилю, сообщает сайт pora.ru.

Теперь химиотерапию с применением эффективных, дорогостоящих современных препаратов для пациентов с онкозаболеваниями будут осуществлять на бесплатной основе. При этом их перечень лекарств расширен, а на обеспечение обязательных мероприятий бюджет пополнится дополнительными 70 миллиардами рублей.

Кроме того, программа госгарантий на 2019-2021 годы включила мероприятия, направленные на раннее выявление рака. Сроки ожидания проведения диагностики будут сокращены в два раза и составят 14 дней вместо 30. Обследование пациентов посредством ангиографии (исследования сосудов, основанного на свойствах рентгеновского излучения), компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) и других также входит в перечень обязательных.

Каждый россиянин, согласно утвержденной программе, может не реже одного раза в год проходить медицинское обследование. Минздравом РФ составлена памятка, где понятным языком изложены все возможности бесплатного оказания медицинской помощи, а также подробно разъясняются основные гарантии защиты прав пациента.

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