Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Проект по маркировке лекарств в России могут продлить на 2020-й год

Общество » Семья » Здравоохранение

Пилотный проект по добровольной маркировке лекарств можно продлить на 2020-й год. Такого мнения придерживается министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Как пишет Moneytimes.ru, ранее с этим предложением выступили представители отрасли. Мантуров поблагодарил их и дал обещание, что обязательно это сделает. Вопрос обсуждался в ходе государственной комиссии по противодействию нелегальному обороту промышленной продукции.

Эксперимент по маркировке лекарственных препаратов проводится в России с 1 февраля 2017 года. В планах завершить его к 31 декабря 2019 года. Данные Минпромторга свидетельствуют, что на начало декабря текущего года в системе было зарегистрировано около 11 тысяч участников и примерно 1600 тысяч медикаментов. В процессе эксперимента промаркировали около 17 миллионов упаковок. Ожидается, что с 2020 года маркировка станет обязательной.

Еще по теме:

Финансовый гороскоп на 13.12.2018

Цены на медикаменты в России могут уменьшиться

Минпромторг выступил за маркировку детского питания

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы законы медицина лекарства фармацевтика законодательство маркировка лекарств
Обсудить
Актуальная аналитика
Аналитика
Не стоит откладывать до лета: зимой ремонт квартиры намного дешевле
Зарубежное кино
Документалист: настоящее искусство должно ранить
Евросоюз
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
Новости Все >
ФСБ задержала банду спонсоров ИГИЛ*
Проект по маркировке лекарств в России могут продлить на 2020-й год
Минэкономразвития предлагает оставлять больше денег должникам
Россияне назвали Путина ответственным за нищету и проблемы
Чего боятся владельцы элитных арендных квартир﻿
Спрос на дачи в конце декабря резко возрастет — эксперты﻿
"Дед с елочкой" захотел стать мэром Бийска
Сергей Собянин уволил главу Комитета по контролю долевого строительства﻿
Уралец потребует выплату страховки за погибшего отца-фронтовика
США вынуждают Россию принять "смертоносную" ядерную доктрину
Читательский топ
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
"Гений инвестиций" предупредил о падении курса доллара
Порошенко объявил о "войне" после керченского инцидента
"Мы все закричали": в Якутии взлетающий самолет ударил хвостом о ВПП
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
В Кремле резко ответили госсекретарю США по поводу Ту-160 в Венесуэле

В Москве прокомментировали заявление госсекретаря США Майка Помпео, допустившего выпады в адрес нашей страны из-за перелета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу.

В Кремле резко ответили госсекретарю США по поводу Ту-160 в Венесуэле
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
Южная Америка
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
Бывший СССР
Армия ДНР сообщила о готовящемся вторжении Украины
Правила игры
Росфинмониторинг нашел множество "офшоров" губернаторов и депутатов
Россия
Кто он, Александр Солженицын, - предатель или герой?

В день столетия со дня рождения Александра Солженицына одни называют его предателем, а другие - героем. Вероятно, оба мнения верны.

Кто он, Александр Солженицын, - предатель или герой?
Росфинмониторинг нашел множество "офшоров" губернаторов и депутатов
Правила игры
Росфинмониторинг нашел множество "офшоров" губернаторов и депутатов
США и Канада. Новости и аналитика
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
Южная Америка
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
Новости медицины
Это приказ: врачи признались, что навязывают пациентам платные услуги

Всероссийский опрос врачей показал, что они выполняют директивы руководства по навязыванию платных услуг и определенных лекарств пациентам.

Это приказ: врачи признались, что навязывают пациентам платные услуги
Украинский боксер пообещал защищать Киево-Печерскую лавру
Религия
Украинский боксер пообещал защищать Киево-Печерскую лавру
Правила игры
Росфинмониторинг нашел множество "офшоров" губернаторов и депутатов
Православие
УПЦ вступила в активную фазу борьбы с Порошенко
Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Павел Морозов Как избежать рисков при сдаче квартиры в наём﻿ Павел Морозов Любовь Степушова G20: Путин справится с Трампом и депрессией Любовь Степушова
Комментарии
США: Россия обещала убрать ядерные Ту-160 из Венесуэлы
Уралец потребует выплату страховки за погибшего отца-фронтовика
Призывавший к атаке на Крымский мост американец объявил Россию и Китай "угрозой для человечества"
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
Pew Research Center: отношение к Путину и России во всем мире остается негативным
Россияне назвали Путина ответственным за нищету и проблемы
Призывавший к атаке на Крымский мост американец объявил Россию и Китай "угрозой для человечества"
Украинский боксер пообещал защищать Киево-Печерскую лавру
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
Порошенко объявил о "войне" после керченского инцидента
Юрий Чайка рассказал о масштабах коррупции среди чиновников
Призывавший к атаке на Крымский мост американец объявил Россию и Китай "угрозой для человечества"
Юбилей на костях предков: в Казани отметят 750-летие Золотой Орды
Юрий Чайка рассказал о масштабах коррупции среди чиновников
Призывавший к атаке на Крымский мост американец объявил Россию и Китай "угрозой для человечества"
Призывавший к атаке на Крымский мост американец объявил Россию и Китай "угрозой для человечества"
Юрий Чайка рассказал о масштабах коррупции среди чиновников
Юбилей на костях предков: в Казани отметят 750-летие Золотой Орды
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
США вынуждают России принять "смертоносную" ядерную доктрину
История и современность Все >
"Титаник-2" планируют отправить в путешествие в 2022 году
"Титаник-2" планируют отправить в путешествие в 2022 году
Новогодние деревья в разных странах
Новогодние деревья в разных странах
США вынуждают Россию принять "смертоносную" ядерную доктрину
США вынуждают Россию принять "смертоносную" ядерную доктрину
США: Россия обещала убрать ядерные Ту-160 из Венесуэлы
США: Россия обещала убрать ядерные Ту-160 из Венесуэлы
Из истории войны 1812 года: как рядовой Четвертаков подвиг совершил
Из истории войны 1812 года: как рядовой Четвертаков подвиг совершил
Причины и история появления ЧВК
Причины и история появления ЧВК
Как России защититься от биологического оружия
Как России защититься от биологического оружия
Кадыров посетовал на недостаток финансирования и помехи в развитии республики
Кадыров посетовал на недостаток финансирования и помехи в развитии республики
"Потемкинские деревни": что на самом деле построил фаворит императрицы
"Потемкинские деревни": что на самом деле построил фаворит императрицы
Полет Ту-160 в Венесуэлу снят изнутри "стратегов"
Полет Ту-160 в Венесуэлу снят изнутри "стратегов"
Зачем МВД тысячи стреляющих дубинок-шокеров
Зачем МВД тысячи стреляющих дубинок-шокеров
Женское Все >
Вижу цель: как правильно выбрать сорт овощей
Вижу цель: как правильно выбрать сорт овощей
Снотворное лучше пить домашнее
Снотворное лучше пить домашнее
Как вырастить глоксинию из семян
Как вырастить глоксинию из семян
Чтобы кактусам нравилось у вас дома
Чтобы кактусам нравилось у вас дома
Проверенные полезные советы
Проверенные полезные советы
В вычислении оптимального ИМТ приняли участие 500 тысяч человек
В вычислении оптимального ИМТ приняли участие 500 тысяч человек
Исследователи открыли еще одно свойство кофе, которые поможет пожилым людям
Исследователи открыли еще одно свойство кофе, которые поможет пожилым людям
На YouTube вышла пародия на Шнурова
На YouTube вышла пародия на Шнурова
Певица Максим показала кадры со своими подросшими детьми
Певица Максим показала кадры со своими подросшими детьми
Модный приговор сменил декорации
Модный приговор сменил декорации
Макияж на новый год или как привлечь успех в 2019 году
Макияж на новый год или как привлечь успех в 2019 году
Северный Кавказа лидер по отсутствую у жителей вредных привычек﻿
Северный Кавказа лидер по отсутствую у жителей вредных привычек﻿
Искусственный интеллект определяет анемию по цвету ногтей
Искусственный интеллект определяет анемию по цвету ногтей
Измененный размер зрачков говорит о сильном стрессе
Измененный размер зрачков говорит о сильном стрессе
Мужское Все >
Паруса - убийцы
Паруса - убийцы
В Томске разработали новый метод МРТ
В Томске разработали новый метод МРТ
Бюджетные идеи для украшения дома к Новому Году
Бюджетные идеи для украшения дома к Новому Году
Лайфхаки для подготовки к Новому году
Лайфхаки для подготовки к Новому году
Украшаем дом к Новому году
Украшаем дом к Новому году
Выбираем обогреватель для дома или дачи
Выбираем обогреватель для дома или дачи
Средиземноморский стиль в ванной
Средиземноморский стиль в ванной
Как тренировался Майк Тайсон
Как тренировался Майк Тайсон
Топ-6 вкусных и некалорийных супов-пюре
Топ-6 вкусных и некалорийных супов-пюре
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Украинский боксер пообещал защищать Киево-Печерскую лавру
Украинский боксер пообещал защищать Киево-Печерскую лавру
Апостол Андрей: первый креститель Руси
Апостол Андрей: первый креститель Руси
С домашним любимцем за границу
С домашним любимцем за границу
Собака ест экскременты. Что делать?
Собака ест экскременты. Что делать?
Какие домашние ящерицы наиболее популярны
Какие домашние ящерицы наиболее популярны
Гончие борзые: жизнь или смерть после рекордов
Гончие борзые: жизнь или смерть после рекордов
Попугай: неприхотливый питомец, ценящий хорошую беседу
Попугай: неприхотливый питомец, ценящий хорошую беседу
Правильная утилизация мусора - основное направление экологии в борьбе за чистоту планеты
Правильная утилизация мусора - основное направление экологии в борьбе за чистоту планеты
Ученые: холод может стать причиной преждевременной смерти
Ученые: холод может стать причиной преждевременной смерти
В Туве задержали водителя с пелядью
В Туве задержали водителя с пелядью
Под куполом - теория плоской Земли
Под куполом - теория плоской Земли
Умный дом возьмет на себя часть ваших забот
Умный дом возьмет на себя часть ваших забот
Елочки-сосеночки зеленые колючие... Как выбрать елку
Елочки-сосеночки зеленые колючие... Как выбрать елку
Пять знаков Зодиака с самой сильной интуицией
Пять знаков Зодиака с самой сильной интуицией
Новый тренд: ретро-очки снова в моде
Новый тренд: ретро-очки снова в моде
Евросоюз
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море

Россия отвергла предложение Германии о международном мониторинге Азовского моря.

Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
США и Канада. Новости и аналитика
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
Почему России стоит поддерживать авторитет Южной Осетии
Ближний Восток
Почему России стоит поддерживать авторитет Южной Осетии
Макрон поплакался в "желтую жилетку"
Евросоюз
Макрон поплакался в "желтую жилетку"
Это провокация: "желтым жилетам" не понравилась речь Макрона
Евросоюз
Это провокация: "желтым жилетам" не понравилась речь Макрона
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
Южная Америка
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
Что мешает Армении стать проамериканской
Новости Армении
Что мешает Армении стать проамериканской
Чем для украинцев аукнется очередное прощание Порошенко с русским миром
Новости Украины
Чем для украинцев аукнется очередное прощание Порошенко с русским миром
Грибаускайте пообещала Порошенко военную помощь и движение в НАТО
Прибалтика
Грибаускайте пообещала Порошенко военную помощь и движение в НАТО
В США похоронили с почестями серийного убийцу
США и Канада. Новости и аналитика
В США похоронили с почестями серийного убийцу
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ