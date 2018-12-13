Проект по маркировке лекарств в России могут продлить на 2020-й год

Пилотный проект по добровольной маркировке лекарств можно продлить на 2020-й год. Такого мнения придерживается министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Как пишет Moneytimes.ru, ранее с этим предложением выступили представители отрасли. Мантуров поблагодарил их и дал обещание, что обязательно это сделает. Вопрос обсуждался в ходе государственной комиссии по противодействию нелегальному обороту промышленной продукции.

Эксперимент по маркировке лекарственных препаратов проводится в России с 1 февраля 2017 года. В планах завершить его к 31 декабря 2019 года. Данные Минпромторга свидетельствуют, что на начало декабря текущего года в системе было зарегистрировано около 11 тысяч участников и примерно 1600 тысяч медикаментов. В процессе эксперимента промаркировали около 17 миллионов упаковок. Ожидается, что с 2020 года маркировка станет обязательной.

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